شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يحتفل مع الجمهور بفيلم "العارف" فى الشيخ زايد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد عز بمشاهدة أحدث أفلامه فيلم "العارف" مع الجمهور فى تمام الساعة التاسعة مساء بسينما أركان بمدينة الشيخ زايد، حيث نشرت شركة سينرجى منشورا عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات قائلة: "عندك فرصة تشوف النهاردة فيلم العارف في سينما أركان حفلة 9 مع الفنان أحمد عز".





تصدر فيلم "العارف" للنجم أحمد عز الإيرادات اليومية في اليوم الأول لطرحه بدور العرض السينمائي، حيث حصد مليوناً و162 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات بشكل كبير خلال الأيام المقبلة وتحديداً خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك.

واحتفل أبطال وصناع فيلم "العارف" بالعرض الخاص للعمل فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، أول أمس الثلاثاء بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

كما تواجد من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كلا من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، المخرج مروان حامد، سوزان نجم الدين، الموزع نادر حمدى، أحمد الشامى، الكاتب أحمد مراد، محمد عطية، هدى مجد، نهى صالح، السيناريست محمد صلاح العزب، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".