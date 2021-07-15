محمد رشاد ينشر صورًا من زيارته لمركز أورام الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد رشاد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، صورًا من زيارته لمركز أورام الفيوم، أمس الأربعاء.

وقام المركز بإهداء رشاد درعًا لتكريمه، وأعرب الأخير عن سعادته بالتكريم، وبالمركز، بعدما قام بمشاهدة الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

وكتب رشاد تعليقًا على الصور "أثناء زيارتي لمركز أورام الفيوم قد إيه كنت مبسوط بالمجهود المبذول من المركز، وسعدت جدا لما عرفت إن كل المجهود خيري تمامًا وحبيت أكون من أوائل الداعمين لفكرة التبرع الخيري لمساعدة كل مريض غير قادر".

يُذكر أن محمد رشاد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنا مش شمتان"، والتي حققت نسبة مشاهدة مرتفعة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".