بالصور| بشرى تبدأ تصوير "معالي ماما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة بشرى تصوير أولى مشاهدها في فيلم "معالي ماما"، في استديو المغربي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة أم بأطفالها.

واحتفل فريق العمل بانطلاق التصوير، وبينهم: بشرى ومحمود الليثي وسامي مغاوري والمخرج أحمد نور.

وأكد المخرج والمنتج أحمد نور، في بيان صحفي أنه يراهن على الوجوه الشابة بالعمل، وأنهم سيفاجئون الجمهور، مشيرا أنه كان حريصا على ضم مجموعة من الفنانين الشباب المتميزين بالعمل.

والفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم: بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة المطربة أنغام ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومنسق إعلامي يارا أحمد.