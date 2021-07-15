لطيفة تشكر المغرب على موقفها تجاه الشعب التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة لطيفة، على توجيه الشكر للمغرب، على موقفها تجاه الشعب التونسي ومعاناته مع تفشي فيروس كورونا.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الرسمي على تويتر: "شكرا لمملكة المغرب الحبيبة الجارة العزيزة ولچلالة الملك على هذه المساعدات".

وأضافت: "ليس غريبا على المغرب الشقيق هذه الوقفة والمساندة ‎.. مالناش غير بعض".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، قالت على "راديو موزاييك"، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا، مضيفة: "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق.