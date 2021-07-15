بالصور.. نجوم الفن يفتحون النار على حلا شيحة بعد تصريحاتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم عدد من نجوم الفن، الفنانة حلا شيحة، بعد المنشور الذي كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تعلن من خلاله "توبتها" بحسب قولها.

وكتب المخرج محمد جمال العدل عبر حسابه بموقع فيسبوك: " ياريت بس لما تطلقي ماترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا".

فيما كتب السيناريست محمد سليمان عبدالمالك عبر فيسبوك: "ليه التوبة على إنستجرام؟ هي توبة قدام ربنا ولا قدام الناس".

وكتب الشاعر خالد تاج الدين عبر تويتر: "ربنا يثبتك وتحلي عننا بقى ما هو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل، وبعد كده تشتمي الفن وياريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضتيها في السنتين اللي رجعتي "مثلتي" فيهم علينا".

فيما كتب الفنان خالد سرحان، عبر فيسبوك: "اللي مايحترمش الفن يرجع الفلوس والفلل اللي كسبها من الفن، وساعتها هصدقه".

كما كتب الفنان أحمد الشامي: "والله أنا مبسوط من كل ردود إن الناس فاهمة إن كل ده أكل عيش، وإن لو الشهرة فتنة وهي مقتنعة كانت هي بنفسها قفلت كل السوشيال ميديا ووقفت كلام مع صحافة".

كما كتب المنتج محمد العدل: "اللي عملتيه شايفاه حرام، هتصرفي فلوس حرام؟، رجعي الفلوس"، وتابع في منشور آخر: "عفوا، أفخر بانتمائي للفن والفنانين".

كما كتب: "يقولون ما فعلته خطيئة ولكن، ما فعلته ليست بخطيئة.. هي حرة نفسها.. صحيح ماحدش أجبرها على تصوير ما ترفضه، لكن حريتها ملكها".

وتابع: "لكن ما قالته هو الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأبوها في دينهم، وجوزها المنتج برضو اللي بيشجع الفنانين على الشهرة".

وفي منشور آخر قال: "طيب سؤال.. لو الكليب اتعرض في شهر جمادي الأول مش ذو الحجة.. كان يمشي معاكي"

وكانت حلا قد كتبت عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد.