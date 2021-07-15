المنتج محمد العدل يهاجم حلا شيحة: "لو الكليب اتعرض في جمادي الأول كان هيمشي معاكي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هاجم المنتج محمد العدل، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تصريحات الفنانة حلا شيحة، التي أعلنت من خلالها عن "توبتها" بحسب قولها.

وكان "العدل" قد شارك منشور لإحدى متابعيه تهاجم فيه حلا شيحة، وكتب بعدها: "اللي عملتيه شايفاه حرام، هتصرفي فلوس حرام؟، رجعي الفلوس"، وتابع في منشور آخر: "عفوا، أفخر بانتمائي للفن والفنانين".

كما كتب: "يقولون ما فعلته خطيئة ولكن، ما فعلته ليست بخطيئة.. هي حرة نفسها.. صحيح ماحدش أجبرها على تصوير ما ترفضه، لكن حريتها ملكها".

وتابع: "لكن ما قالته هو الخطيئة، اتهمتنا واتهمت أختها وأبوها في دينهم، وجوزها المنتج برضو اللي بيشجع الفنانين على الشهرة والفجور".

وفي منشور آخر قال: "طيب سؤال.. لو الكليب اتعرض في شهر جمادي الأول مش ذو الحجة.. كان يمشي معاكي"

وكانت حلا قد كتبت عبر حسابه بموقع إنستجرام: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد