نيكول سابا: “قليلة جهنّم عليكن”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما تقدّم الرئيس سعد الحريري بالاعتذار من قصر بعبدا، عبّرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن انزعاجها من الأوضاع السيئة التي تحصل في لبنان.

وكتبت نيكول على حسابها الخاص موجهة رسالة للطبقة السياسية: “الله يلعنكن واحد واحد خربتو البلد ومرمطو الشعب!!! قليلة جهنّم عليكن”.

الجدير ذكره أن نيكول سابا كانت قد إنتهت مؤخراً من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “الجو حلو”، ومن المقرر طرحها في عيد الأضحى في شهر تموز/يوليو.

نشير إلى أن “الجو حلو” من كلمات شريف عبيد، ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي أمين نبيل.