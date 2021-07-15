ابنة رجاء الجداوي تكشف عن رسالة بين والدها ووالدتها في ثاني لقاء لهما.. فما قصتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، في جعبتها الكثير من الأسرار عن والدها ووالدتها، لاسيما أنها الابنة الوحيدة، فضلاً عن أنها كانت مقربة بشكل كبير لوالدتها، ولم تتركها كثيراً.

ولأن مختار تدير حساب والدتها عبر موقع “إنستغرام”، منذ رحيلها عن عالمنا في يوليو من العام الماضي، بسبب إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فتتحمل مسؤولية التواصل مع الجمهور بشأن والدتها، أملاً في استمرار دعوات الجمهور لوالدتها، حيث كشفت خلال الساعات الماضية عن قصة ثاني لقاء جمع والدتها بوالدها لاعب كرة القدم حسن مختار.

ونشرت أميرة مختار صورة لوالدتها كشفت عن الحب الذي جمع والدتها ووالدها من النظرة الأولى، موضحة أن والدتها رجاء، كتبت على تلك الصورة بعد مقابلة والدها للمرة الثانية: “تذكرني عندما تبلغ الخمسين”.

وتابعت أميرة، في تعليقها على الصورة: “مامي كتبت كده لبابي على الصورة دي تاني يوم شافته.. الله يرحمهم”، وسط تفاعل واسع من جانب المتابعين الذين أشادوا بأميرة، وبحسن اختيارها ما تشاركه مع الجمهور عن والدتها.

ويشهد الشهر الجاري الذكرى الأولى لرحيل رجاء الجداوي عن عالمنا، حيث توفيت في الخامس من هذا الشهر، وفيه عبرت أميرة مختار عن حزنها الشديد، تزامناً مع مرور الذكرى الأولى لوفاة والدتها، مبينة أن هذا العام مرّ بصعوبة كبيرة للغاية عليها وعلى أحفاد الراحلة.

وأضافت ابنة رجاء الجداوي، في تصريحات تلفزيونية، أنها قامت بزيارة والدتها في ذكراها الأولى، وكان برفقتها عدد من أقاربها والإعلامية المصرية بوسي شلبي، معقبة بأن اليوم صعب، بل العام الماضي كله كان صعباً، لكن ما هوّنه هو حب الناس، ووجود من يحبونها الذين كانوا يدعون لها، ومهتمين بالوقوف معي، وعقبت: “السنة عدت بحب الناس وسيرتها الحلوة”.

وعما إذا كانت والدتها رجاء الجداوي أوصتها قبل وفاتها بشيء ما، أضافت: “كانت دايما في أيامها الأخيرة تقولي (خلي بالك من نفسك وحبي نفسك أكتر من كده بكتير، خلي بالك من نفسك عشان خاطر ماما، أنا خلاص، وأحلى شكوى يا أميرة لله، كل حاجة ارميها عند ربنا يا أميرة”.

ودخلت أميرة مختار في نوبة بكاء، وهي تردد: “أمي كانت حياتي، وافتقدت كل شيء في عدم وجود ماما”.

ومضت تقول إن والدتها قامت بزيارة جميع صديقاتها قبل المرض، مبينة أنها وضعت قائمة بأسماء من تريد زيارتهم، لافتة إلى أن من استطاعت رؤيتهم رأتهم، ومن لم تستطع لم ترهم، مردفة أن هذا كان قبل إصابتها بـ”كورونا” قبل 48 ساعة.