ميغان ماركل تتعاون مع ديفيد فورنيش لإنتاج مسلسل رسوم متحركة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تتعاون دوقة ساسكس، ميغان ماركل، مع المخرج الكندي ديفيد فورنيش، لإنتاج سلسلة رسوم متحركة جديدة على موقع “نتفليكس”.

وترتكز السلسلة حول بطلة عمرها 12 عاماً، تحاول التغلب على الحياة والتحديات اليومية، وتستوحي الإلهام من النساء المؤثرات في التاريخ، وسيتم إصدارها كجزء من صفقة الأمير هاري وميغان ماركل مع “نتفليكس”.

ومن المقرر أن تتولى ماركل (39 عاماً)، دور المنتج التنفيذي للسلسلة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها مثل هذا الدور.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن ديفيد فورنيش يعمل أيضاً كمنتج تنفيذي في المسلسل، الذي يطلق عليه “Pearl”.

وقالت ماركل في بيان: “مثل العديد من الفتيات في عمرها، فإن البطلة بيرل ستكون في رحلة لاكتشاف الذات، في الوقت الذي تحاول فيه التغلب على تحديات الحياة اليومية”.

وأضافت في البيان: “يسعدني أن تقدم منظمة Archewell Productions، بالشراكة مع منصة نتفليكس وبعض المنتجين الرائعين، تقديم سلسلة الرسوم المتحركة الجديدة، التي تحتفل بالنساء الفريدات عبر التاريخ”.

ومن غير المعروف أي من النساء اللاتي سيتم تسليط الضوء عليهن في المسلسل، أو ما إذا كانت ميغان تخطط للحديث عن والدة زوجها الراحلة الأميرة ديانا.

من جانبه، أشار فورنيش، عن مشاركته في “Pearl”، إلى أنه وميغان يعملان على المسلسل منذ فترة من الوقت، وقال في بيان: “يسعدني أننا تمكنا، أخيرًا، من الإعلان عن سلسلة الرسوم المتحركة المثيرة هذه”.