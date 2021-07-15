شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج محمد العدل لـ حلا شيحة: لو الكليب اتعرض فى جمادى الأول يمشى معاكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد المنتج محمد العدل، الفنانة حلا شيحة بعد البوست الطويل الذى تتبرأ فيه من فيلم " مش أنا" للنجم تامرحسنى، ومن مشاهدها فى أغنية "بحبك"، والتى جاءت ضمن أحداث الفيلم، وهى عبارة عن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم تامر حسنى.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" طيب سؤال لو الكليب اتعرض فى شهر جمادى الاول مش ذو الحجة كان يمشى معاكى ده كلام معز هو اللى ماسك الموبايل صح خبيه منه".



محمد العدل

وكانت هناك حالة دهشة شديدة سيطرت على النجم تامر حسنى بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث قال نجم الجيل في تصريحاته لـ"الخليج 365": فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها فى شىء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة".

كما رد الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة علي تصريحات ابنته حيث قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365:" كلام ما يصحش، وهى صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتى صورتى وخلاص.. مش دى حلا اللى أنا أعرفها".

وأضاف والد الفنان حلا شيحة قائلا: "كانت عاتبت تامر حسنى فى التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوق".

وتابع الفنان التشكيلى الكبير حديثه قائلا: "غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هى بنتى هطاوعها فى الغلط".