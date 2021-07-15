شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج ماندو العدل لـ حلا شيحة: ياريت لما تطلقى مترجعيش تقولى عايزة أمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق المخرج محمد العدل "ماندو العدل"، على الجدل الذي أثارته الفنانة حلا شيحة خلال الساعات الماضية، حول تصريحاتها عن صناع فيلم "مش أنا"، وكتب عبر حسابه الشخصي علي موقع فيس بوك: "ياريت بس لما تطلقى مترجعيش تقولى عايزة أمثل تانى يا أستاذة حلا".



محمد العدل

كانت الفنانة حلا شيحة، قد هاجمت صناع فيلم "مش أنا"، بمجرد طرح أغنية "بحبك"، للنجم تامر حسنى، والتي حققت نجاح كبير بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكتبت شيحة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، معلقة على المشاهد المتفرقة التى تجمعها بالنجم تامر حسنى: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".

وكانت هناك حالة دهشة شديدة سيطرت على النجم تامر حسنى بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة عبر صفحتها على موقع إنستجرام، حيث قال نجم الجيل في تصريحاته لـ"الخليج 365": فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها فى شىء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ماحدث ليس له علاقة بالحقيقة".

كما رد الفنان التشكيلي الكبير أحمد شيحة علي تصريحات ابنته حيث قال فى تصريحاته لـ"الخليج 365:" كلام ما يصحش، وهى صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتى صورتى وخلاص.. مش دى حلا اللى أنا أعرفها".

وأضاف والد الفنان حلا شيحة قائلا: "كانت عاتبت تامر حسنى فى التليفون، وأنا حضرت أول يوم تصوير معاهم وكان فرحان بينا جدا، وأقول لتامر مبروك، الفيلم ناجح جدا نتيجة لمجهود أتعمل، وبهنئ الناس اللى اشتغلت فى الفيلم، والحمد لله الفيلم حقق إيرادات غير مسبوق".

وتابع الفنان التشكيلى الكبير حديثه قائلا: "غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هى بنتى هطاوعها فى الغلط".