شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على طبيب أسنان المشاهير : شكرا للشجعان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان عباس أبو الحسن، بعد صدور الحكم بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما، وكتب عباس أبو الحسن، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" السجن المشدد 16 سنة علي طبيب الأسنان المتحرش بالرجال الحمدلله شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زى غيرهم شكرا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل..شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها ...شكرا Speak up..شكرا المحامي والصديق الغالي د. حسن أبو العنين الحمد لله".



عباس أبو الحسن

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما.

النيابة العامة واجهت المتهم بتلك الأدلة خلال جلسة التحقيق معه، التي استغرقت عدة ساعات، وثبت منها صحة أداة الاتهام المقدمة ضد المتهم أمام النيابة، وواجهت النيابة العامة، المتهم بأقوال المجني عليهم الأربعة، الذين أجمعوا على أن المتهم تحرش بهم داخل غرفة الكشف، وأنه كان يتحسس العضو الذكري لكل منهم، بشكل متعمد، ثم طلب منهم مشاركته في ممارسة الشذوذ.

يشار إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على الطبيب المتحرش بالرجال، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من عدد من المجني عليهم ومن بينهم الممثل عباس أبو الحسن، .