شكرا لقرائتكم خبر عن ملحن أغنية بحبك لـ حلا شيحة: جوزك متجوزكيش مدرسة دراسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المطرب والملحن محمد سراج على الفنانة حلا شيحة بعد بوست طويل تتبرأ فيه من فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى، ومن مشاهدها فى أغنية "بحبك"، والتى جاءت ضمن أحداث الفيلم، وهى عبارة عن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم تامر حسنى.

وكتب ملحن أغنية بحبك، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا "أستاذة حلا إحساسك إيه دلوقتي ومحدش مصدقك، وطبعا عارفة محدش مصدقك ليه ؟؟ كان أكرملك تتبرأى وتتوبى من الفيلم بينك وبين ربنا بس واضح إن الخناقة بينك وبين جوزك كانت كبيرة وده بيأكد إن البوست مش إعلان توبتك إلى الله على قد ما هو بيصالحك على جوزك بين قوسين جوزك متجوزكيش وفاكرك مدرسة دراسات واتفاجئ بعد كده".

وتابع: "إنتى غريبة ومتناقضة جدا الفيلم بقاله 3 أسابيع بنفس المشاهد اللى حضرتك صورتيها بإرادتك بين قوسين أصلا مشاهد مش أوفر ده مش عشانك عشان دى طبيعة تامر فى أفلامه وكليباته مفيش مشاهد أوفر بين قوسين برضه اللى واخدة أجرك عليها".

وأضاف: "هل اللى صورت المشاهد دى عفريتة سيادتك هل اكتشفتى امبارح بس بعد نزول الكليب، الكليب ما هو إلا مشاهد مجمعة من الفيلم مشفناش الحرقة دى والتوبة دى والكلام فى تقاصيل مشاهد مضايقاكى فى أفلامك اللى فاتت اللى بتتعرض على التليفزيون بتنصحى زمايلك إن الشهرة عامياهم على أساس إن توبتك كل اثنين وخميس اللى بتنشريها على السوشيال ميديا دى إيه مش شهرة حضرتك زيك زى اللى بيتاجرو بالدين يحضرنى مشهد اللى هو بيبقى فى الافلام ده ومكتوب وبعد مرور 3 شهور بتكون البطلة اتطلقت ورجعت تانى وتمثيل تانى وتلبس تانى وتتصور تانى وتقول ظروف".