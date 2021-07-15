نداء شرارة تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة.. وتعتذر إلى الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نجمة الغناء الأردنية، نداء شرارة، حاملة لقب “ذا فويس”، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة، معلنة أن الموعد تم تحديده اليوم الخميس، وذلك بعد تأخرها في الطرح.

ونشرت شرارة مقطعاً من فيديو كليب أغنيتها، والتي توجهها إلى “فلسطين”، وذلك عبر حسابها في موقع “إنستغرام”، كاشفة عن بعض كلمات الأغنية خلال التعليق، فقالت: “أنا اللد وأنا يافا.. أنا الداخل أنا الضفة ومتحدين”.

وواصلت، قائلة: “رسالة حب أردنية لكل أهلنا في فلسطين.. بنحبكم.. بكرة المسا راح تنزل الأغنية”، وذلك وسط تفاعل واسع من الجمهور.

وكانت قد اعتذرت نداء شرارة إلى الجمهور عن تأخر طرح الأغنية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها في “إنستغرام”، وقالت: “تأخرنا عليكم بالأغنية شوي حبايبي بس قريباً راح تسمعوها”.

وقبل أيام قليلة، شاركت نداء شرارة جمهورها في “إنستغرام” صورةً جمعتها بجدها، حيث ظهر وهو يحني رأسه على كتفها، في إشارة لقوة العلاقة التي تربطهما.

وأكدت، في تعليقها على الصورة، أنَّ جدها أثر فيها على الصعيد الفني، من ناحية دعمه لها عندما كانت طفلةً صغيرة تُغني وتُسمعه صوتها، حيث كان يطلب منها الغناء لأم كلثوم ويُصفِّق لها لتواصل مسيرتها، متمنيةً له طول العمر.

وعلَّقت نداء شرارة على الصورة، قائلةً: “أول حدا بالدنيا خلاني أعرف إن صوتي حلو هو جدي.. كان يخليني أغني لأم كلثوم وأنا طفلة صغيرة ويُشجعني.. الله يطول بعمرك يا أبوي”.