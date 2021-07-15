هند البحرينية في أول تعليق بعد رحيل والدتها.. ونجوم يواسونها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دونت الفنانة هند البحرينية أول تعليق على وفاة والدتها، التي ودعت عالمنا في العاشر من يوليو الجاري، وسط حالة من الحزن على فراقها.

ويبدو أن هند البحرينية لازالت تعيش في صدمة فقدانها والدتها، التي كانت تصارع فيروس كورونا، الذي تسبب في وفاتها، حيث سودت منشورها بصورة كتبت عليها: “وداعاً أمي”، مرفقة إيموجي في التعليق عبارة عن قلب منكسر.

وحرص عدد كبير من المتابعين، من أصدقائها من نجوم الفن، على مواساتها في مصابها، مدونين تعليقات حملت دعوات بالرحمة والمغفرة لوالدتها، ولهند بالصبر على فقدانها.

وكتبت لطيفة التونسية، تقول: “البقاء لله يا حبيبة قلبي ربنا يصبرك على فراقها”، وتابعت أمل العنبري: “الله يصبرج ويرحمها”، وتابع “نور الدين”: “الله يرحمها بواسع رحمته يارب ويصبركم”.

فيما كتبت فيفيان مراد: “الله يرحم روحا ويصبرك يا حبيبتي”، وعقب الفنان محمد الصيرفي: “الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله”، بينما علق أيضاً: فيفو وسارة الهاني وفيّ الشرقاوي ورولان، وعدد من خبراء التجميل بينهم منى النعمان.

وفجعت هند البحرينية في والدتها، صباح السبت الماضي، حيث أعلنت الخبر في منشور دونته عبر حسابها على “إنستغرام”، وسط حالة من الحزن، إذ شاركت صورة سوداء، تعبيراً عن الفاجعة وكتبت عليها: “إنا لله وإنا إليه راجعون (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) البقاء لله”.

وتركت هند البحرينية تعليقاً على الصورة، تقول: “انتقلت إلى رحمة الله والدتي”، بينما تفاعل معها عدد من نجوم الفن يواسونها في مصابها، طالبين لها الرحمة والمغفرة، بينهم أميرة محمد، ومحمد الصيرفي، إضافة إلى تفاعل المتابعين ومواساتها بكلمات الدعم والمساندة.

ولم تغفل هند البحرينية ترك دعوات يتم ترديدها للمتوفى، حيث تمنت لوالدتها أن يكون قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يملأه الله بالرضا عنها، وييسر حسابها، ويسكنها الفردوس الأعلى.

يذكر أنه، وفي منتصف يونيو الماضي، نشرت الفنانة هند البحرينية، مقطع فيديو كشفت من خلاله عن زواجها من كريم عز الدين، لاعب كرة السلة اللبناني، ونادي سترة البحريني، وعبرت من خلاله عن حبها له بعد قصة حب بينهما دامت 3 سنوات.