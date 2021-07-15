هل يحق لحلا شيحة قانونيا حذف "كليب الأزمة" مع تامر حسني؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع إعلان الفنانة حلا شيحة احتجاجها على عرض فيديو كليب يجمعها بالفنان تامر حسني من فيلم "مش أنا"، ثار جدل حول مدى أحقيتها قانونياً في حذفه.

وأكد شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية في مصر، أن تصريحات الفنانة المصرية حلا شيحة برفضها عرض فيديو كليب لها من فيلم "مش أنا" مع تامر حسني، لا يستند إلى أي سند قانوني، طالما ارتبطت بعقد كتابي مع منتج العمل، فهي ملزمة قانوناً بتنفيذه.

وكتبت حلا شيحة تدوينة عبر حسابها في "أنستقرام" أعلنت فيها اعتراضها على نشر الفيديو لاحتوائه على مشاهد رومانسية تجمعها بتامر حسني و"بثه في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى" بحسب وصفها.





وأوضح سعيد لـ"الخليج 365" أن العقد شريعة المتعاقدين، وطالما كان الاتفاق بين الطرفين رضائياً فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتنصل منه أحد الأطراف، أو أن يرفض تنفيذه بداعي وجود اتفاقات شفهية لإلغاء تنفيذه.

وتابع: "الفنانة تقاضت أجراً نظير الكليب والعمل مرتبط بحقوق باقي فريق العمل، وفي حالة الرغبة في إلغائه كان يجوز أن يتم ذلك من خلال الاتفاق الودي مع منتج العمل، وتدفع هي ما تقاضته وتعوّض المنتج".

وكتبت حلا شيحة في تدوينتها: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه ..واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".





وأضافت: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا".

وتابعت: "أنا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی.. انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

واختتمت حلا شيحة تغريدتها قائلة: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا شمش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وانا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط ونصلح.. {إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".