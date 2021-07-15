نادين نجيم تهاجم بلا رحمة: "تبا لمجتمع ذكوري خال من الرجال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسائل حادة اللهجة تنتقد فيها المجتمع الذكوري ووصفت الرجال بـ"عدم الوفاء".

وكتبت نجيم عبر "أنستقرام" رسائلها قائلة: "الوفاء غالٍ جداً فلا تتوقعه من رخيص.. تبّاً لمجتمع ذكوريّ خالٍ من الرّجال"، ولم تترك النجمة اللبنانية مساحة لمتابعيها للاطمئنان عليها، إذ أغلقت خاصية التعليقات منعاً للتكهنات والقيل والقال.

ولم يعرف بعد ما إذا دخلت نجيم في خلافات مع طليقها المهندس اللبناني هادي الأسمر أم لا، علماً بأن نادين، مؤخراً ولأول مرة، كشفت في مقابلة تلفزيونية تفاصيل طلاقها، وقالت "إن الطلاق أخذ منها وقتاً للتفكير فيه وحسمه".





وأوضحت أن الأسباب تظل بينها وبين طليقها، لكنها أكدت أنها لم تكن سعيدة، ومنحت الكثير من الفرص لزوجها السابق هادي الأسمر.

وكانت آخر أعمال نادين نجيم على شاشة التلفزيون في رمضان الماضي، إذ شاركت في بطولة مسلسل "2020" بجوار قصي خولي وكارمن لبس ومن إخراج فيلب أسمر.

ونادين نسيب نجيم ممثلة لبنانية من مواليد عام 1984، حازت لقبة ملكة جمال لبنان عام 2004، كانت انطلاقتها الفنية عام 2007، حين شاركت في مسلسل خطوة حب.

شاركت نجيم في عدة مسلسلات أهمها أجيال، وأبواب الغيم، لو نص يوم، الهيبة. فازت نجيم بعدة جوائز منها لقب أفضل ممثلة لبنانية لعامي 2015 و2017.