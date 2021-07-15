شكرا لقرائتكم روبي تحسم الجدل.. وترد على الاتهامات الخاصة بشروط حفلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ الإعلان عن الشروط الخاصة لحضور حفل المطربة المصرية روبي في منطقة الساحل الشمالي والجدل لا يتوقف.

بعد الهجوم عليها من قبل البعض بسبب ما اعتبروه تحيزا وتمييزا ضد المحجبات، فبالإضافة إلى الأسعار المبالغ فيها لدخول الحفل.

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اشترطت الجهات المنظمة أن يكون الحضور باللون الأبيض فقط، بالإضافة لدخول من يرتدون "التوربون"، وهو الشرط الذي اعتبره الجميع يعني منع دخول المحجبات.



بالإضافة إلى منع ارتداء الهوت شورت والملابس الرياضية، مع عدد من الشروط الأخرى المقبولة الخاصة بمنع أعمال الشغب والعنف.

وأمام حملة الهجوم عليها قررت روبي أن توضح نقطة الخلاف، وتؤكد من خلال خاصية القصص المصورة عبر "إنستغرام" أن هناك سوء فهم حدث للشروط التي تمت كتابتها للحفل.



خاصة وأن الشخص الذي قام بكتابة القواعد حينما أكد أنه مسموح بالدخول لمن يرتدون "التوربون" لم يكن يقصد بها أن دخول المحجبات غير مسموح به.

ولكن المقصود من الأمر هو السماح بدخول المحجبات، وقام بكتابة كلمة "توربون" باعتبارها تعني الحجاب باللغة الإنجليزية، مثلما قام بكتابة كلمة "هوت شورت" أيضا، حيث استخدم المصطلحات الإنجليزية.

مؤكدة أن الجميع يستطيعون التأكد من الأمر، عبر الاتصال بالأرقام المخصصة بالحجز، ووقتها سيعلمون أن الدخول بالحجاب مسموح.

وشددت روبي على أنها لن تسمح بمنع دخول أي محجبة، ولو حدث هذا الأمر، فهي لن توافق ولن تغني من الأساس.

لتحسم بذلك الجدل، وترد على حملات المقاطعة التي طالت حفلها واتهمته بالتمييز والتفرقة.