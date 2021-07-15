"ميرضيش ربنا" و"أخدتِ مبلغ كبير".. القصة الكاملة لأزمة حلا شيحة وتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

جدلًا كبيرًا أثارته الفنانة حلا شيحة، بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أنها تتبرأ من المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالفنان تامر حسني بفيلمه الجديد "مش أنا" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية.

بداية القصة

بدأت القصة بعدما نشرت "حلا" بوست عبر حسابها بموقع إنستجرام، بعد نزول فيلم "مش أنا" بالسينمات، في يونيو الماضي.

وكتبت حلا: "بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي، وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله".

وتابعت: "أنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي".

حلا تتهم تامر بعدم تنفيذ رغبتها.

اتهمت حلا شيحة الفنان تامر حسني بعدم تنفيذ رغبتها بحذف المشاهد الرومانسية التي جمعتهما بالفيلم، وكتبت عبر إنستجرام:

"أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكد لي إنه هيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

حلا تعلن "توبتها"

كتبت "حلا" في نفس المنشور: "أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

رسالة لتامر حسني

وجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت، وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله، وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

اسم حلا يتصدر تريند تويتر

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد المنشور الذي كتبته، وأغلقت خاصية التعليقات على المنشور.

تعليقات الجمهور

جاءت تعليقات الجمهور على تويتر على النحو التالي: "يا شيخة اقعدي مشاهد رومانسية إيه، أنتِ بتعرفي تمثلي أساسًا، وطب عملتيها ليه من الأول طالما عارفة إنها حرام ومترضيش ربنا وضد نهج التربية.. وكنتِ محتاجة شوية فلوس".

كما جاء في التعليقات: "خلصتوا خناق.. حلا شيحة مبوظة الفيلم أساسًا، ونقطة ضعف كمان، ويعني فلوس أجرك في الفيلم حلال، لكن المشاهد اللي عملتيها هي اللي حرام"، وغيرها من التعليقات.

أول تعليق لتامر حسني

رد الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على اتهام الفنانة حلا شيحة له، بعدم تنفيذ رغبتها بحذف المشاهد الرومانسية التي تجمعهما في فيلمه الأخير "مش أنا".

وكتب: "الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو".

وتابع: "أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل ده محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكِ ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشلتها بالفعل، وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف، أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

واستكمل: "وبعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟؟؟؟، منطق غريب فعلاً يا حلا".

وأضاف: "وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتِ عقد وتقاضيتِ عليه مبلغًا كبيرًا عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك، وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك، وكنا بنتحايل عليكِ تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها".

واستكمل: "ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده ولو كان ليكِ أي طلب تاني كنتِ هعمله بكل حب، إنما أنتِ فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم، ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع".

وتابع: "بقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتِ عارفاها كويس، ووافقتِ عليها وده كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟".

واختتم حديثه قائلا: "أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".