"عيطت لما شفت نفسي في المشاهد".. حلا شيحة تثير الجدل بسبب طلبها من تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلًا كبيرًا بسبب منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، تبرأت فيه من مشاهدها الرومانسية في فيلم "مش أنا" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

واستنكرت "حلا" المشاهد التي ظهرت في كليب أغنية الفيلم، وبحسب قولها فقد طلبت من تامر حسني عدم عرض هذه المشاهد.

وكتبت:

"أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكد لي إنه هيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وشاركت حلا شيحة في بطولة فيلم "مش أنا" أمام الفنان تامر حسني، ويعرض الفيلم حاليا بدور العرض السينمائية.