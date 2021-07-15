أول رد من تامر حسني على حلا شيحة: " تقاضيتِ مبلغًا كبيرًا.. ومثلتِ المشاهد بنفسك ولا حد أجبرك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رد الفنان تامر حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على اتهام الفنانة حلا شيحة له، بعدم تنفيذ رغبتها بحذف المشاهد الرومانسية التي تجمعهما في فيلمه الأخير "مش أنا".

وكتب: "الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو".

وتابع: "أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل ده محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكِ ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشلتها بالفعل، وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف، أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة".

واستكمل: "وبعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟؟؟؟، منطق غريب فعلاً يا حلا".

وأضاف: "وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتِ عقد وتقاضيتِ عليه مبلغًا كبيرًا عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك، وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك، وكنا بنتحايل عليكِ تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها".

واستكمل: "ما كنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده ولو كان ليكِ أي طلب تاني كنتِ هعمله بكل حب، إنما أنتِ فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم، ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع".

وتابع: "بقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتِ عارفاها كويس، ووافقتِ عليها وده كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟".

واختتم حديثه قائلا: "أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

وشاركت حلا شيحة في بطولة فيلم "مش أنا" أمام الفنان تامر حسني، ويعرض الفيلم حاليًا بدور العرض السينمائية.