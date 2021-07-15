"مش بتمنى أموت وأنا مطرب".. شاهد فيديو "تامر حسني" الذي كشفت عنه حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"حابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا" كلمات وجهتها الفنانة حلا شيحة إلى الفنان تامر حسني، في إطار الرسالة التي نشرتها عبر حسابها عبر موقع"أنستجرام"، وأعلنت بها غضبها من طرح كليب "بحبك" من فيلم "مش انا".

وكان تامر حسني قد كشف عن هذه الأمنية في بداية مشواره، خلال حوار أجراه مع الإعلامية إنجي علي على قناة "دريم"، وقال :" مش بتمنى أموت وأنا مطرب، بتمنى أغني شوية كدة وخلاص، دائما خايف كده".

وتابع :"مش علشان باعمل حاجة غلط، الغنا مش غلط، بس مش حاسس إنه أخر الأحلام، مش دي أخر الأحلام عايز أعمل حاجات أحسن من كده"

حلا في رسالتها الغاضبة، وجهت الكلمات إلى الفنان تامر حسني، وكتبت : "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰت وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورا رَّحِیما}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبد الرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، شيرين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي".