فيلم "العارف" يتجاوز مليون جنيه في أول ليلة عرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "العارف" في أول ليلة عرض بالسينمات، مليون جنيه.

وحقق الفيلم في يوم واحد إيرادات قدرها مليون 262 ألف 123 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى، هي: "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، "ماما حامل"، "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "مش أنا".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، أحمد خالد صالح، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.