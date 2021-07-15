محمد العدل يهاجم حلا شيحة: "يا ريت لما تطلقي ما ترجعيش تقولي عايزة أمثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه المخرج محمد العدل، رسالة للفنانة حلا شيحة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب "العدل": "يا ريت بس لما تطلقي ما ترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا".

وتفاعل الجمهور مع منشور المخرج الشاب، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "هتقول طبعا، وصدقت والله، وإنت جبت الخلاصة، مفيش مبدأ، ومتناقضة مع نفسها"، وغيرها من التعليقات.

وكانت حلا شيحة قد أعلنت "توبتها" بحسب ما كتبت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، ووجهت رسالة قالت فيها: "أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكد لي إنه هيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت، وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله، وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".