شاهد.. أجمل “هدف” في يورو 2020

كتبت أسماء لمنور في الخميس 15 يوليو 2021 04:16 مساءً - منذ 5 ساعات

فاز مهاجم جمهورية التشيك باتريك شيك، بأجمل هدف في بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“، وفقا ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الأربعاء.

وقال اليويفا إن هدف مهاجم جمهورية التشيك باتريك شيك من مسافة بعيدة أمام إسكتلندا فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020.

واستغل شيك خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريبا، ليهز شباك إسكتلندا في دور المجموعات.

وبهذه التسديدة من 45.45 متر سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفا من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوروبا.

وذكر اليويفا، عبر موقعه على الإنترنت، أن هدف شيك نال 800 ألف صوت تقريبا، فيما جاء هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني.

واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى إسكتلندا المركز الثالث.

وأنهى شيك البطولة متقاسما صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد خمسة أهداف.

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنجليزي في معقله على أرضية ملعب ”ويمبلي“ في لندن بركلات الترجيح 3-2، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 2020″، التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها.