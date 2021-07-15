كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 03:57 مساءً - شن المخرج المصري ” محمد العدل ” هجوما على الفنانة ” حلا شيحة ” على خلفية التصريحات التي خرجت بها في الساعات الماضية ضد الفنان ” تامر حسني ” .
حيث أعربت حلا شيحة عن استيائها وحزنها من المشاهد الرومانسية التي تضمنتها أغنية ” بحبك ” ضمن أحداث فيلم ” مش أنا ” مشيرة إلى أنها كانت قد طالبت تامر حسني بحذفها .
وعلق محمد العدل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على ذلك فكتب قائلا : ” ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مخرج شهير لحلا شيحة : ” ياريت بس لما تطلقي ماترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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