مخرج شهير لحلا شيحة : ” ياريت بس لما تطلقي ماترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني “

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 03:57 مساءً - شن المخرج المصري ” محمد العدل ” هجوما على الفنانة ” حلا شيحة ” على خلفية التصريحات التي خرجت بها في الساعات الماضية ضد الفنان ” تامر حسني ” .

حيث أعربت حلا شيحة عن استيائها وحزنها من المشاهد الرومانسية التي تضمنتها أغنية ” بحبك ” ضمن أحداث فيلم ” مش أنا ” مشيرة إلى أنها كانت قد طالبت تامر حسني بحذفها .

وعلق محمد العدل في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على ذلك فكتب قائلا : ” ياريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا ” .