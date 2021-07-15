شاهد .. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 03:57 مساءً - نشر الفنان ” أحمد الفيشاوي ” مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام يسخر من خلاله من الفنان ” محمد رمضان ” .
وتضمن الفيديو ظهور محمد رمضان وهو يسبح في حوض السباحة ويحمل في يده كوبا عليه صورته .. واستعان الفيشاوي بأغنية ” أنا مش عارفني ” لعبد الباسط حمودة .
وتعرض أحمد الفيشاوي للهجوم من بعض المتابعين بسبب سخريته من محمد رمضان الذين اتهموه بأنه من أعداء النجاح وتساءلوا عن سبب قيامه بذلك .
فجاءت بعض التعليقات مثل : ” وانت مضايق ليه ” و ” أعداء النجاح بقى ” و ” نمبر وان عاملك عقدة ” و ” إيه الغرض إنك تنشر فيديو ليه على صفحتك ” .
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