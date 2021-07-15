والد حلا شيحة يرفض هجومها على تامر حسني.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة موجة من الجدل، بعد وصفها للمشاهد التي جمعتها بالفنان تامر حسني في كليب أغنية "مش تمثال" بأنها تغضب الله.

وعلق والدها الفنان التشكليلي أحمد شيحة على "البوست" الأخير الذي نشرته عبر حسابها بموقع "أنستقرام" عن الأغنية قائلا: "فيلم "مش أنا" الذي جاءت الأغنية ضمن أحداثه، بطولة تامر حسني وحلا شيحة لا يتضمن أي مشاهد خارجة عن اللياقة، والفيلم مفيهوش غلطة"، حسب ما جاء في جريدة "الوطن" المصرية.



وانتقد أحمد شيحة اعتراض ابنته على الأغنية قائلا:"ابنتي حلا ليس لديها أي حق لتقول مثل هذا الكلام، ولو المشاهد بتغضب ربنا زي ما قالت، لماذا لم تعترض قبل التصوير وترفض، لكن تعترض دلوقتي والفيلم في السينما وبيحقق أعلى إيرادات إزاي؟".





ورفض أحمد شيحة تصريحات ابنته قائلا: "اللي كتبته معجبنيش خالص.. الفن مالوش دخل بأي مواقف، ليه تدخل الدين في الموضوع"، مشيرا إلى أنها لم تتواصل معه بشأن اعتزالها الفن وانسحاب من الوسط الفني من جديد".





وكتبت حلا شيحة عبر حسابها بموقع "أنستقرام" مهاجمة تامر حسني: "أنا اتفاجأت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه.. واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي إنه هيحترم رغبتي".

وأضافت حلا شيحة: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وننسى".



وتابعت حلا شيحة: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها، إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".







وأكملت حلا شيحة: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

وقامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان تامر حسنى على موقع تبادل الصور "أنستقرام" رغم مشاركتهما مؤخرا في فيلم “مش أنا”.

وفيلم "مش أنا" بطولة كل من تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.