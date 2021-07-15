حلا شيحة.. صور ترصد تحولات مهمة في حياتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استطاعت النجمة المصرية حلا شيحة، رغم قلة أعمالها الفنية أن تسكن قلوب الجماهير العربية، وتشكّل قاعدة جماهيرية عريضة.

وبالرغم من انسحابها من الوسط الفني، ثم تراجعها عن قرار الاعتزال أكثر من مرة، لم تتأثر شعبيتها ولم تنل منها سهام المتربصين، ربما لأن لديها موهبة كبيرة، وربما لأن سجلها الفني مشرف ولم يحمل شبهة التنازلات.





وُلدت حلا شيحة في 23 فبراير/شباط 1979، وسط أسرة تعشق الفن وتقدره، فوالدها هو الفنان التشكيلي المصري الكبير أحمد شيحة، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل "كلمات" بطولة حسين فهمي.

تألقت على شاشة السينما بعدة أفلام متميزة منها "السلم و الثعبان، عريس من جهة أمنية، اللمبي"، وفي عام 2006 تم عقد قرانها على الفنان هاني عادل، وقبل الزفاف بفترة قصيرة حدث الانفصال ولم يتم الكشف عن الأسباب، ولفتت حلا وقتها الأنظار بظهورها بالحجاب.





الانسحاب والعودة

بعد عامين قررت حلا شيحة الانسحاب من الوسط الفني، وتزوجت من كندي أشهر إسلامه بالقاهرة، وأثمر هذا الزواج عن 4 أبناء.

ظن الكثير من الناس أن حلا شيحة حددت هدفها في الحياة، لا سيما أنها ارتدت الحجاب رسمياً وتردد أيضاً أنها تعمل داعية إسلامية، وعزز ذلك ظهورها بالحجاب ثم النقاب.

في عام 2018، تراجعت حلا شيحة عن الاعتزال، وقررت خلع الحجاب والانفصال عن زوجها، والعودة للتمثيل بعد غياب 12 عاماً.





معز مسعود

ولم يمض وقت قصير على الانفصال، إلا وقررت الزواج من الداعية المصري معز مسعود في 2021، وبعد أشهر قليلة من الزواج خرجت على متابعيها مرتدية الحجاب، وكتب منشوراً جديداً عبر حسابها على "فيسبوك"، ألمحت خلاله عن نيتها اعتزال التمثيل.





وقالت: "بحمد ربنا إني أخيراً لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا".

وأضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلاً بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي".





"مش أنا"

واستثماراً لنجاح فيلم "مش أنا" طرح النجم تامر حسني أغنية "بحبك" التي جاءت ضمن أحداث الفيلم، وظهرت خلالها حلا شيحة، الأمر الذي أغضبها، ودفعها للتبرؤ من الأغنية والفيلم مرة أخرى.

وأعلنت شيحة توبتها عن المشاهد الرومانسية التي قدمتها خلال أعمالها الفنية، مشيرة إلى أن تامر حسني لم يلتزم بوعده معها.



