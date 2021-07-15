شاهد.. الكليب الذي أغضب حلا شيحة ودفعها لـ"التوبة من الفن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئ الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من صباح الخميس بإعلان الفنانة حلا شيحة "توبتها" و"تبرؤها" من فيلم "مش أنا".

وشاركت شيحة بطولته مع تامر حسني، ويعرض حالياً في دور السينما.





اعتزال حلا شيحة

وكتبت حلا شيحة عبر حسابها في "أنستقرام": "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه ..واتفاجئت اكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا".

وتابعت: "أنا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسی.. انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".





هجوم على تامر حسني

واختتمت حلا شيحة تغريدتها قائلة: "احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمني أموت وأنا مطرب انا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا من شوفه تاني يمكن يفكرك أن جواك اكيد في صراع وانا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط ونصلح.. {إلا من تاب وامن عمل عملا صلحا أوللېك يبدل الله سيئاتهم حسن وكان الله غفورا رحيما.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

واحتوى الكليب على مشاهد رومانسية بين تامر حسني وحلا شيحة رأت الأخيرة "من غير المناسب بثها في الأيام المباركة قبل عيد الأضحى".

تامر حسني يرد

في المقابل، رد تامر حسني على اتهامات حلا شيحة قائلاً في تصريحات لموقع "اليوم السابع": "فوجئت بهذه التصريحات الغريبة، ولحلا كل الاحترام والتقدير، لكن لم أكذب عليها في شيء، وسأكشف الحقيقة كاملة بكل التفاصيل بعد قليل، لأن ما حدث ليس له علاقة بالحقيقة".





ماذا قال أهل الفن؟

وشن عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما في مصر هجوماً حاداً على حلا شيحة، فقال المخرج محمد العدل عبر حسابه على "فيسبوك": "يا ريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا".

وفي تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم"، قالت إلهام شاهين إن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة.

وأضافت أنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين، وأن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية، وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله، ولكن في المقابل عليها هى الأخرى أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاماً جارحاً.

وتابعت: "حلا لديها نزعة دينية خاصة كلنا نحترمها، فهي حرة في تصرفاتها، لا حد يملي عليها ما تفعله، ولكن في المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته".

رسالة من إلهام شاهين

ووجهت إلهام شاهين رسالة خاصة إلى حلا شيحة قائلة: "لو مش بتحبي الفن خلاص سيبيه وأبعدي عنه بهدوء، أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في أحد.. اللي مش بيحب الفن خلاص هو حر الفن كمان مش هيحبه، وكل شخص حر في تصرفاته، ولكن وعليها ألا تعطي نصائح لأحد لأن الفن لا ينتظر النصيحة، فكل شخص لديه قناعاته الشخصية التي يؤمن بها، يعني أنا أنصح نفسي فقط وليس لي علاقة بتصرفات الآخرين".





زواج حلا شيحة من معز مسعود

وتزوّجت الفنانة حلا شيحة بالداعية والمنتج معز مسعود، في فبراير/شباط الماضي، وأثار هذا الزواج حالة من الجدل.

الداعية معز مسعود تزوج 4 مرات في عام 2003، تزوج الداعية للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأمريكية وتدعى سارة.

وفي عام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاماً، واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ثم تزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل، إلى أن تزوج حلا شيحة العام الجاري.



