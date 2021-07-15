فيديو من الأرشيف.. مادلين طبر لنانسي عجرم: "بتجنني يا طنط"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم جمع بين الفنانة اللبنانية مادلين طبر، ونانسي عجرم وهي في مرحلة الطفولة.

كانت مادلين طبر في قمة نجوميتها، وتحدثت خلال اللقاء عن المواهب الصغيرة، ودور الأسرة في تنمية مواهب الأطفال وقالت لنانسي "بتجنني يا طنط"، مضيفة أنها ضد استغلال مواهب الصغار وفرض أجواء النجومية الصعبة عليهم خلال فترة الطفولة، لكنها لا ترفض تنمية الأهل لمواهب صغارهم والاهتمام بها.



وظهرت نانسي عجرم خلال الفيديو، غاضبة وممتعضة من كلام الفنانة مادلين طبر، وكشفت كل تعبيرات وجهها عن استيائها الشديد من كلام مادلين طبر.

وعلقت الفنانة مادلين طبر على هذا الفيديو المتداول عبر صحف محلية قائلة: "من الطبيعي أن تنمي الأسرة موهبة الطفل وتشجعه على الاهتمام بدراسته، وأن يسلط الضوء على الموهبة في مناسبات محدودة، لكن دون أن يتحول ذلك إلى ظهور في برامج وأن يصبح عملًا يرتبط به الطفل، حيث يكون في حضور للموهبة دي بس في المناسبات لكن مش تبقى شغلانة ويعملوا لقاءات صحفية ويطلعوا ويسهروا، ودا رأيي، ربما لأن حس الأمومة عندي عالي".





وتابعت مادلين طبر حديثها: "الطفل قبل سن النضوج يكون منزوع الإرادة ولا يستطيع اتخاذ القرارات بصورة صحيحة، ومن واجبات المجتمع تجاهه، حمايته والحفاظ على أن يكون لديه أسلوب حياة طبيعية يناسب طفولته، بدلًا من أن يصبح متعايشًا مع أجواء الإثارة التي يخلقها المجال الفني.

وواصلت مادلين طبر: "نانسي عجرم في اللقاء المتداول لم تكن مقتنعة بكلامي وقتها، وكانت سعيدة فقط بظهورها على شاشة التلفزيون، وأنها وهي صغيرة كانت ممتعضة من كلامي وماكنش عاجبها لأن هي فرحانة بنفسها إنها طالعة في التلفزيون، وأنا من وجهة نظري لا بأس يكون عندك طفل تشجعه وتنمي له موهبته وتوديه كونسرفتوار، لكن مايطلعش حفلات ولقاءات إلى أن يتم 17 سنة أو يصل إلى مرحلة النضج حتى يستطيع الانطلاق بمفرده".

وأكدت أن النجوم الذين بدأوا الغناء في الصغر مثل نانسي عجرم وجورج وسوف، تم انتهاك طفولتهم، وأنهم لن يعترفوا بذلك ودائمًا ما يروا أن بداياتهم المبكرة ساعدتهم ولم تضرهم، مشددة على أنها تحترم وجهة نظرهم.