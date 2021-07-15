القضاء يسمح لبريتني سبيرز بتوكيل محاميها في قضية الوصاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قاضية في لوس أنجلوس إن النجمة بريتني سبيرز يمكنها توكيل محاميها الخاص بالمعركة التي تريد منها إنهاء الوصاية المثيرة للجدل عليها.

وطالبت سبيرز مرة أخرى بإخراج والدها جيمي سبيرز من الاتفاقية القانونية التي حكمت شؤونها لسنوات.



وفي المحكمة الشهر الماضي، وجهت نداء دراماتيكيا لإنهاء الاتفاقية.

وكررت، الأربعاء، هذا النداء في تصريح عاطفي دعت فيه إلى توجيه تهمة "إساءة استغلال الوصاية" إلى والدها.

وذكرت وثائق المحكمة أن جيمي سبيرز، والد سبيرز والذي يتولى الوصاية عليها مع مؤسسة مالية، وجودي مونتجمري، المكلفة بإدارة شؤونها الشخصية وإنجام وجيمي لين سبيرز شقيقة بريتني تلقوا جميعا تهديدات بالقتل تزايدت منذ الخطاب الذي وجهته المغنية إلى القاضية التي تنظر قضيتها في 23 يونيو/حزيران الجاري.



وقدم جيمي سبيرز وثائق عبّر فيها عن قلقه بشأن "الكلام الخطير" المتعلق بالقضية، وطلب من المحكمة التحقيق في شكاوى ابنته ومنحه فرصة للرد.

بريتني سبيرز تحت الوصاية

وبريتني سبيرز تحت الوصاية منذ أن تعرضت لانهيار نفسي في عام 2008، وفي شهادتها أمام المحكمة منذ أسبوعين، قالت سبيرز إنها أجبرت على تناول عقار الليثيوم ضد إرادتها، وجرى منعها من الزواج أو إزالة وسيلة لتحديد النسل وإنها تريد إنهاء الوصاية "المؤذية".

كما وصفت بريتني سبيرز والدها بأنه "جاهل" ومتحكم.

وجيمي سبيرز هو الوصي المشترك للشؤون المالية لابنته وكان أيضا مسؤولا عن شؤونها الشخصية حتى تخلى عن ذلك في سبتمبر/أيلول 2019.

وجرى اختيار جودي مونتجمري وصية مؤقتة للشؤون الشخصية.

وفي العام الماضي، بدأت بريتني سبيرز إجراءات قانونية لمنع والدها من العودة إلى هذا الدور.

وقال محامو جيمي سبيرز في الدعوى الجديدة إنه لا يعتزم محاولة استعادة الوصاية ولم يشارك في "العناية الشخصية أو الأمور الطبية أو الإنجابية".

وجاء في الدعوى "لم يتمكن سبيرز من سماع بواعث قلق ابنته ومعالجتها بشكل مباشر لأنه منع من التواصل معها".

كما طلب المحامون من المحكمة عقد جلسة للتحقيق فيما إذا كان ينبغي على مونتجمري مواصلة الإشراف على الشؤون الشخصية للمغنية بعد شهادة بريتني سبيرز أمام المحكمة.

وقالت لوريان رايت محامية مونتجمري في بيان إن موكلتها "كانت تدافع دون كلل عن بريتني ورفاهيتها" وإنها ستقدم خطة رعاية للمحكمة "تحدد مسارا لإنهاء الوصاية".

وقال البيان أيضا إن الوصاية لا تتدخل في الزواج أو تنظيم الأسرة.