شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" يتصدر الإيرادات فى أول أيام عرضه ويحصد مليوناً و162 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "العارف" للنجم أحمد عز الإيرادات اليومية في اليوم الأول لطرحه بدورالعرض السينمائي، حيث حصد مليوناً و 162 ألف جنيه في شباك تذاكرأمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تزداد الإيرادات بشكل كبير خلال الأيام المقبلة وتحديداً خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك.

واحتفل أبطال وصناع فيلم "العارف" بالعرض الخاص للعمل فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، أول أمس الثلاثاء بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الانتاج فى شركة سينرجى فيلمز.



العارف

كما تواجد من الفنانين لمشاهدة الفيلم والاحتفال مع أبطاله كلا من كريم فهمى، أكرم حسنى، هنادى مهنى، محمد عبد الرحمن "توتا"، كريم عفيفى، محمد أنور، المخرج مروان حامد، سوزان نجم الدين، الموزع نادر حمدى، أحمد الشامى، الكاتب أحمد مراد، محمد عطية، هدى مجد، نهى صالح، السيناريست محمد صلاح العزب، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".