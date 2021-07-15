شكرا لقرائتكم خبر عن مات ديمون يخسر 200 مليون استرليني بسبب Avatar .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي مات ديمون أنه أضاع فرصة لا تفوت لحصد ملايين الدولارات عندما رفض فيلم Avatar "أفاتار"، فحسب الديلي ميل رفض ديمون عرضًا بمنحه نسبة 10% من إيرادات فيلم "أفاتار"، وفي حالة قبوله العرض كان رصيده سيتضاعف مرتين على الأقل، وبذلك يكون قد خسر حوالي 200 مليون جنيه إسترليني .

وذكر الموقع، أن أرباح فيلم أفاتار تبلغ حاليًا 2 مليار دولار و847 مليون دولار، متربعًا على عرش الأعلى إيرادات في التاريخ.

وكان من المفترض أن يذهب دور البطولة للممثل مات ديمون، حيث كان المخرج جيمس كاميرون متحمسًا له، لكن الممثل رفض، ليذهب الدور للنجم سام ورذينجتن.

وقال ديمون خلال مشاركته في مهرجان كان السينمائي: "لقد عرض عليّ المشاركة في أفاتار، الفيلم الذي حفر اسمه في التاريخ، حتى الآن لم أقابل ممثلًا رفض ثروة أكبر مني".

وأضاف: "كان من الممكن أن أصبح ملياردير، لذلك اعتبر أن هذا الفيلم من أسباب ندمي".

فيلم "أفاتار" بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدنا وإخراج جيمس كاميرون، ويصدر له جزء ثاني عام 2022.