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مات ديمون يخسر 200 مليون استرليني بسبب Avatar .. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي مات ديمون أنه أضاع فرصة لا تفوت لحصد ملايين الدولارات عندما رفض فيلم Avatar "أفاتار"، فحسب الديلي ميل رفض ديمون عرضًا بمنحه نسبة 10% من إيرادات فيلم "أفاتار"، وفي حالة قبوله العرض كان رصيده سيتضاعف مرتين على الأقل، وبذلك يكون قد خسر حوالي 200 مليون جنيه إسترليني .

Candid: Matt Damon has reflected on being 'broke' while he was living with pal Ben Affleck and trying to make it in Hollywood (pictured during the 74th annual Cannes Film Festival on Friday)

وذكر الموقع، أن أرباح فيلم أفاتار تبلغ حاليًا 2 مليار دولار و847 مليون دولار، متربعًا على عرش الأعلى إيرادات في التاريخ.

What could have been: Matt also brushed off turning down a role in Avatar and missing out on £200m (pictured Sam Worthington as Jake Sully and Zoe Saldana as Neytiri)

وكان من المفترض أن يذهب دور البطولة للممثل مات ديمون، حيث كان المخرج جيمس كاميرون متحمسًا له، لكن الممثل رفض، ليذهب الدور للنجم سام ورذينجتن.

Eager: Director James Cameron was so keen to get Matt signed up for the movie that he offered the actor a whopping 10 per cent of the 2009 film's takings, but Matt turned him down

وقال ديمون خلال مشاركته في مهرجان كان السينمائي: "لقد عرض عليّ المشاركة في أفاتار، الفيلم الذي حفر اسمه في التاريخ، حتى الآن لم أقابل ممثلًا رفض ثروة أكبر مني".

وأضاف: "كان من الممكن أن أصبح ملياردير، لذلك اعتبر أن هذا الفيلم من أسباب ندمي".

فيلم "أفاتار" بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدنا وإخراج جيمس كاميرون، ويصدر له جزء ثاني عام 2022.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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