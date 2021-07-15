إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز.

ونشرت إيمي صورة على حسابها على "أنستقرام" تجمعها بوالدتها دلال عبدالعزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم معلقة عليها "أرجو الدعاء لأمي".

وذكرت مصادر طبية مصرية أن الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز تشهد بعض التحسن خلال وجودها داخل المستشفى، لكنها تتعرض لبعض الأعراض التي تؤخر الشفاء، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على التنفس بصورة طبيعية.

وتعاني الفنانة دلال عبدالعزيز من تليف في الرئة، إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ أواخر أبريل/نيسان الماضي، ونقلها للمستشفى للعلاج.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.



