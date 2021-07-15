شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبيد الشهير بأبو الروس يروى تفاصيل أزمته المرضية وتركيب دعامات بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان مجدى عبيد الشهير بأبو الروس على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تفاصيل أزمته المرضية الأخيرة التى تعرض لها وخرج على أثرها من المستشفى بعد تركيب ثلاث دعامات بالقلب.

وقال أبو الروس: تعبت يوم الثلاثاء ليلا 9 يوليو، واتصلت زوجتى بنقيىب المهن التمثيلية الدكتور الإنسان فإتصل بكل المستشفيات ليجد سرير فى العناية المركزة، فلم يجد فإتصل بالفنانة نهال عنبر التي لم تغلق تليفونها هيى والدكتور أشرف زكى حتي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وأصبح بينهم وبين زوجتى وابنى نديم والفنان منير مكرم إتصال مباشر وفورى حتى طلبت منى الفنانة نهال عنبر أن أتوجه إلى مستشفى مبرة مصر القديمة بقسم الإستقبال "القسطرة والقلب"، وفعلا تم علاجى.

وعقب خروجه من المستشفى كتب أبو الروس على صفحته:"أنا جيت نورت البيت والكنبة، بعد علاج وتظبيط لمدة 8 أيام فى الرعاية المركزة، خرجت منها بتركيب 3 دعامات في القلب علاوة على الدعامتين السابقتين، ليصبح مجموع الدعامات في القلب في عين العدو خمسة".

وتابع أبو الروس:"ما جراش حاجة يعنى، والشكر كل الشكر لمن افتكرنى بالدعاء، وأطباء وهيئة تمريض وعمال وإدارى مستشفى مبرة مصر القديمة، وقسم قسطرة القلب.. للجميع الشكر كل الشكر".