شكرا لقرائتكم خبر عن وصفت تامر حسنى بالنجم الكبير ثم تبرأت من فيلمه .. تناقضات حلا شيحة المستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمت الفنانة حلا شيحة، الجميع بعد بوست طويل تتبرأ فيه من فيلم " مش أنا" للنجم تامرحسنى، ومن مشاهدها فى أغنية "بحبك"، والتى جاءت ضمن أحداث الفيلم، وهى عبارة عن مشاهد رومانسية تجمعها ببطل الفيلم تامر حسنى.

تصريحات حلا شيحة، تغيرت وتبدلت كثيرا منذ زواجها من الداعية معز مسعود منذ 5 شهور، وحملت كثير من التناقضات التي ربطها كثيرا بحالتها النفسية المرتبطة بوجود رجال فى حياتها، وقد أعلنت حلا في أغسطس 2018 عودتها للفن مجددًا بعد 12 عاما من الاعتزال والاختفاء عن الأضواء وارتداء الحجاب ثم النقاب.

وبعد خلعها الحجاب أعلنت انفصالها عن زوجها، وأعربت عن سعادتها الشديد لعودتها بقوة للفن خصوصا أنها مشتاقة للتمثيل، كما عبرت عن أيضا عن سعادتها التعاون مع النجم تامر حسنى في فيلم " مش أنا"، وفى 2 ديسمبر 2019 كتبت بوست على إنستجرام قالت:"سعيدة بوجودى فى فيلم "مش انا" مع النجم الجميل تامر حسنى"، وفى 2019 وفى حفله من حفلات تامر صعدت حلا المسرح معه ورقصت بجانبه معبرة عن فرحتها بمشاركته الفيلم و التعاون معه.

وفى تصريحات سابقة لحلا شيحة لـ"الخليج 365"، قالت:"إنها تراهن على هذا العمل الذى يعيدها إلى السينما منذ غياب 13 عاما منذ آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف"، الذى جمعها بالراحل عامر منيب ووصفت تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاح كبير وايرادات عالية مشيرة أنها متفائلة بهذا الفيلم بقولها "هيكسر الدنيا"، مضيفه أن الفيلم سوف يفكر جمهورها بأفلامها القديمة التى قدمتها وحققت نجاح كبير ويحمل دورها العديد من المفاجآت وتراهن عليه بقوة خلال مشوارها الفنى.

وفى بوست لحلا شيحة يوم 20 يناير 2020، نشرت حلا، صورة لها مع تامر من كواليس الفيلم الجديد، وكتبت : "مش كل يوم فى حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة فى حياتنا، تامر حسنى من الناس دى، لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائى وجدع وأخ وصديق، فرحانة اننا بنشتغل سوا فى عمل جمعنا، وسعيدة أكتر انى عرفت إنسان صديق وأخ للعمر".

وبعد تصريحاتها عن الفيلم وحبها مشاركة تامرحسنى العمل ونشر كواليس التصوير خلال العام الماضى، تفاجئ حلا الجميع بزواجها من معز منذ 5 شهور وتبديل رأيها و تتبرأ من الفيلم.



بوست حلا عن تامر حسنى



حلا شيحة