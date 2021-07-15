شكرا لقرائتكم خبر عن كليب تامر حسنى "بحبك" يتصدر ترند يوتيوب بعد تصريحات حلا شيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر كليب أغنية النجم تامر حسنى "بحبك" من فيلمه الجديد "مش أنا" ترند موقع يوتيوب وتحقيقه مشاهدات وصلت إلى مليونا و 700 ألف مشاهدة، وذلك بعد تصريحات الفنانة حلا شيحة مباشرة عن الكليب وتبرأها منه ومن المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالنجم تامر حسنى فيه، حيث ذهب الجمهور بعد تصريحات حلا لمشاهدة الكليب.



كليب بحبك يتصدر ترند يوتيوب

وصدمت حلا شيحة المتابعين والجمهور فجر اليوم ببعض التصريحات المستفزة التي كتبتها على حسابها بموقع "انستجرام" والتى انتقدت فيها النجم تامر حسنى بعد طرح كليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" وتبرأها منه، لتعود مرة أخرى إلى آرائها المتناقضة تجاه الفن والفنانين، حيث اعتادت حلال على ذلك بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب والنقاب وعودتها مرة أخرى إلى الفن.

يذكر أن "مش أنا" هو الفيلم الأول الذى تشارك فيه حلا شيحة منذ اعلان عودتها إلى الفن بعد اعتزال دام 12 عاماً ارتدت فيهم الحجاب والنقاب، حيث عادت عام 2018 وشاركت بعدها في مسلسلى "زلزال" مع النجم محمد رمضان، و"خيانة عهد" مع النجمة يسرا.

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.



حلا شيحة وتامر حسنى



حلا شيحة وتامر حسنى فى كليب بحبك



تامر حسنى فى حلا شيحة كليب بحبك