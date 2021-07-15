شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن إمبراطورية المغنية أديل فى بيفرلى هيلز بعد امتلاكها 3 قصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المطربة الشهيرة اديل تريد توسيع امبراطوريتها العقارية داخل بيفرلى هيلز، مثلما ذكر موقع الديلى ميل مؤخراً خلال تقرير أكد فيه أن نجمة الغناء اشترت ثالث قصورها داخل بيفرلى هيلز مؤخراً، لتضيف لمحفظتها العقارية ثلاثة قصور جعلوها تمتلك امبراطورية ضخمة.



امبراطورية اديل

تقرير الديلى ميل أضاف أن تلك هي عملية الشراء الثالثة للمغنية الشهيرة فى ضاحية هيدن فالى الحصرية، حيث يعيش هناك عدد من أصدقائها ممن يعتبروا بمثابة الأشهر في هوليوود مثل جينيفر لورانس وكاميرون دياز.

كما أضاف التقرير أن أديل اشترت منزلها الثالث في حي بيفرلي هيلز من صديقتها نيكول ريتشي، وتُظهر الصور الأولى حجم إمبراطوريتها العقارية المتنامية في بيفرلي هيلز بعد شراء منزلها الثالث من نيكول وزوجها الموسيقي جويل مادن.

صورة توضح قصور اديل وبجوارها مشاهير مثل بينلوبى كروز وجينيفر لورانس وأكد التقرير أيضاً أن سعر الشراء اقترب من 10 مليون دولار انفقتهم مقابل امتلاكها ثالث قصورها مما جعلها النجمة الأكثر امتلاكاً للعقارات داخل بيفرلى هيلز كما اتضح من طريقة شراءها رغبتها بأن تمتلك ثلاثة قصور بمنطقة واحدة.