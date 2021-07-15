شكرا لقرائتكم خبر عن أمير شاهين يتعرض لكسر بالساق للمرة الثالثة منذ زواجه.. أول مرة فى شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أمير شاهين، تعرضه لكسر في الساق، عبر حسابه على إنستجرام، ونشر أمير صورة لساقه وبجانبه كلبه، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "إنها تشعر بألمي كسر بالساق الحمد الله كويس ".

وقد تعرض أمير شاهين، للكسر أكثر من مرة حيث كانت الإصابة الأولي في شهر العسل، والمرة الثانية ظهر بكسر في يده علي السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42.



أمير شاهين

كما عبر الفنان أمير شاهين، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل ليه لأ، وكتب عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" مسلسل ليه لا الجزء الثاني حقيقي من أكتر المسلسلات اللي استمتعت بالعمل فيها شكرا استاذه مريم أبو عوف شكرا لكل الكرو الرائع المحترف اتمني يجمعنا عمل تاني".

يذكر أن مسلسل "ليه لأ" الجزء الثانى بطولة منة شلبى أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، فكرة دينا نجم التى كتبت السيناريو والحوار بالتعاون مع مجدى أمين، رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خلال ورشة سرد وتحت إشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.