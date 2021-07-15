شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة لـ حلا شيحة بعد تصريحها المستفز .. هل ستعيدين أجرك عن فيلم " مش أنا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل من جديد بعد أن تبرأت من فيلمها الجديد "مش أنا"، مع النجم تامر حسنى، مما جعل جميع المتابعين في حالة ترقب وإنتظار لردود فعل مختلفة من الجميع.

وبعد ما صرحت به الفنانة حلا شيحة، جعلت الجميع أمام بعض الأسئلة المشروعة التي ستثير الجدل في الفترة المقبلة، خاصة مع تأكيدها ابتعادها عن الفن من جديد بعد عودتها منذ أقل من حوالى3 سنوات إلى الساحة الفنية من جديد بعد اعتزالها لـ حوالى 12 عام.

وهذه 7 أسئلة مشروعة يجب على حلا شيحة الإجابة عنها في الفترة المقبلة:

هل ستقوم حلا شيحة بـ إعادة أجرها عن دورها بـ فيلم "مش أنا"؟

لماذ لم تتبرأ حلا من فيلمها مع الأكثر جدلا "السلم والثعبان"؟

ما موقف حلا من شقيقتها الممثلة هنا شيحة؟

هل ستكون حلا هي بطلة أفلام معز مسعود وتقدم سينما نظيفة؟

في حالة حدوث طلاق من زوجها الداعية معز مسعود.. هل ستظل حلا عند رأيها من الفن والفنانين؟