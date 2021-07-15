شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من تحضيرات زفاف دنيا.. إيمى سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة تجمعها بشقيقتها الفنانة دنيا، ووالدتهما دلال عبد العزيز، وطلبت من متابعيها الدعاء لوالدتها، والتي مازالت في المستشفي ولم تعرف بعد بوفاة زوجها الراحل سمير غانم.

وكشفت إيمي عن صورة من تحضيرات حفل زفاف دنيا والإعلامي رامي رضوان، والتي ظهرت فيها الشقيقتان ووالدتهما، وعلقت قائلة: "أرجو الدعاء لأمي" .



ايمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها



ايمي ودنيا ودلال

وزادت التكهنات فى الساعات الأخيرة حول تطورات الحالة الصحية للنجمة دلال عبد العزيز، وعن خروجها من المستشفى بعد احتجازها لأكثر من 76 يوما خلعت فيها دلال قلوب محبيها وأوجعتهم، ما بين القلق عليها بسبب حالتها الصحية، وما بين التعاطف معها بعد رحيل زوجها نجم الكوميديا سمير غانم.