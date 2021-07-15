شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لأبطال فيلم "موسى" قبل طرحه 11 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "موسى" البوسترات الدعائية لأبطال العمل المقرر عرضه في السينمات يوم 11 أغسطس المقبل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً منفرداً وتم نشره على صفحاتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا ضمن عمليات الدعاية للعمل الذى تدور أحداثه في اطار من الخيال والتشويق.



بوستر فيلم موسى

والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

تدور أحداث موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.



كريم محمود عبد العزيز



اياد نصار



اسماء ابو اليزيد