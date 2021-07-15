حلا شيحة "تريند" بعد إعلان "التوبة".. والجمهور: "هو إنتِ بتعرفي تمثلي أساسا"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم الفنانة حلا شيحة، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد المنشور الذي كتبته عبر حسابها بموقع إنستجرام، تعلن فيه "توبتها" عن المشاهد الرومانسية.

وأغلقت "حلا" خاصية التعليقات على المنشور، وجاء في تعليقات الجمهور على تويتر: "يا شيخة اقعدي مشاهد رومانسية إيه إنتي بتعرفي تمثلي أساسا"، و"طب عملتيها ليه من الأول طالما عارفة إنها حرام ومترضيش ربنا وضد نهج التربية.. كنتي محتاجة شوية فلوس".

كما جاء في التعليقات: "خلصتوا خناق.. حلا شيحة مبوظة الفيلم أساسا ونقطة ضعف كمان"، و"يعني فلوس أجرك في الفيلم حلال، لكن المشاهد اللي عملتيها هي اللي حرام"، وغيرها من التعليقات.

وكانت حلا شيحة قد أعلنت "توبتها" بحسب ما كتبت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، ووجت رسالة قالت فيها: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه".

وتابعت: "اتفاجئت أكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكدلي إنه حيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح".

واستكملت: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".

وتابعت: "أنا مش حتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

ووجهت رسالة للفنان تامر حسني قائلة: "إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط و نصلح، {إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".