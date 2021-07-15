لقاء سويدان تنشر صورا من كواليس مسرحية "فنان الشعب سيد درويش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لمسرحية "فنان الشعب- سيد درويش".

ونشرت "لقاء" صورا من العرض، وعلقت: "جليلة.. من مسرحية فنان الشعب سيد درويش، بإذن الله يوميا على مسرح البالون بالعجوزة الساعة 9 مساء".

مسرحية "فنان الشعب سيد درويش" بطولة ميدو عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، سيد جبر، شريف عبدالوهاب، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي، إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي، علاء الحريري، ياسر الرفاعي، ومن تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب.