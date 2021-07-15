في أسبوع.. "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتجاوز 11 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حاجز الـ 11 مليون جنيه.

وحقق الفيلم بعد أسبوع واحد فقط من طرحه بالسينمات، إيرادات قدرها 11 مليون 631 ألف 573 جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 5 أفلام أخرى هي: "ديدو"، "أحمد نوتردام"، "العارف"، "مش أنا"، "ماما حامل".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.