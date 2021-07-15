شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها: " أرجو الدعاء لأمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إيمى سميرغانم، بصورة تجمعها ووالدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها الفنانة دنيا عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" أرجو الدعاء لأمى" ودخل عدد كبير من متابعيها يدعون لوالدتها بالشفاء العاجل من أزمتها الصحية التى تعانى منها حاليا، وتخضع خلالها للرعاية الطبية فى أحد المستشفيات.



إيمى سمير غانم

وكتبت الفنانة فيفى عبده: " يا حبيبتي ربنا يشفيها لك ويعافيها لكم بحق النبي يا رب وتطلع مجبرة الخاطر يا رب إن شاء الله".، وقالت الفنانة رانيا يوسف:" ربنا معاها وتقوم بالسلامة يارب ان شاء الله".

كما كتبت الفنانة ليلى أحمد زاهر:" اللهم اشفيها شفاء ليس بعده سقماً ابداً... اللهم خذ بيدها اللهم احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اكفيها بركانك الذي لا يرام... و احفظها بعزك الذي لا يضام... اللهم ارحمها بقدرتك عليها... انت ثقتها و رجائها يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم البسها ثوب الصحة و العافية عاجلًا غير أجلا ً يا ارحم الراحمين.. اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم اشفيها ".

ونشرت دنيا وإيمى سمير غانم خلال الأيام الماضية 4 منشورات جعلت الجمهور مترقبا لحالة دلال عبد العزيز يوميا ويدعو لها بالشفاء العاجل، حيث تخضع حالياً لرعاية صحية داخل أحد المستشفيات.

وكتبت دنيا سمير غانم بوست عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة "والله العظيم دعاؤكم هو اللى بيصبرنا ومخلينا نقدر نقف على رجلينا عشان نساعد ماما، هى لسة فى العناية المركزة وماتعرفش حاجة عن بابا، حالتها لسة ما تسمحش إننا نقول لها خبر زى ده، شكرا جدا ربنا يخليكم لينا ويرحم بابا ويصبرنا على فراقه ويشفى ماما يا رب".

كما استعادت الفنانة إيمى سمير غانم ذكرياتها مع والدها الراحل الفنان سمير غانم، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، من خلال نشر عدة صور لهما عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الفنانة إيمى سمير غانم 3 صور عبر حسابها على إنستجرام، الأولى فى مرحلة الصغر وهى تقبل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وصورة أخرى تحتضنها وأخرى مع الفنان سمير غانم، وعلقت عليهم: "يارب".

كما نشرت الفنانة إيمى سمير غانم منذ عدة أسابيع صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز داخل المستشفى التى تعالج فيه من تبعات الإصابة بفيروس كورونا.

واحتوت الصورة التى نشرتها إيمى سمير غانم عبر خاصية "ستورى" بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت على باب غرفة دلال عبد العزيز: "المريضة لا تعلم أى شىء عن زوجها" فى إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم منذ أيام حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

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