شكرا لقرائتكم خبر عن روبي عن منع المحجبات من حضور حفلها: "لا يمكن ولو حصل مش ممكن أغني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الفنانة روبى، الجدل الدائر حول شروط حفلها المقرر احياءه يوم الجمعة فى الساحل الشمالى، وردت روبي على حقيقة منع المحجبات من حضور حفلها والاكتفاء بمرتديات التربونات، عبر حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، قائلة: "في سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط.. المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع هو كتب تربون على إنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع".

وأضافت الفنانة روبي في ردها التوضيحي حول شروط حفلها: " لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني وشكرًا".



حالة روبى على انستجرام

وتحيى الفنانة روبى حفلا غنائيا، الجمعة فى الساحل الشمالى، ونشرت روبى شروط دخول الحفل عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام.

ومن شروط دخول الحفل: "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

وعلى جانب آخر، انتهت النجمة روبى من تصوير مشاهدها فى فيلم "كيرة والجن"، حيث تظهر ضيفة شرف خلال أحداث الفيلم، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز وتصاب بأحد الأمراض الخطيرة وهو فيروس الإنفلونزا الإسبانية، التى انتشرت عام 1918، وقضى الوباء وقتها على ملايين الأرواح فى العالم.

وتنتظر روبى عرض مسلسلها "شقة 6" حيث قررت الشركة المنتجة للعمل، عرضه عقب إجازة عيد الأضحى على إحدى المنصات الإلكترونية، ويواصل مخرج العمل محمود كامل عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل استعدادًا لعرضه.