حلا شيحة تعرب عن غضبها من تامر حسني بسبب كليب “بحبك”: “انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي”

كتب امير فتحي في الخميس 15 يوليو 2021 11:50 صباحاً - أعربت الفنانة المصرية حلا شيحة عن غضبها من قيام زميلها الفنان تامر حسني بإصدار أغنية فيلمه الأخير “مش أنا” والذي يعرض حاليًا في دور السينما، واعتمد كليب الأغنية على لقطات تجمع تامر وحلا من الفيلم.

ويبدو أن هذا الأمر أغضب الفنانة حلا شيحة، والتي كانت قد اعلنت تركها الفن مؤخرًا، بعد ارتباطها بالداعية المصري معز مسعود، بالرغم من عودتها له بعد سنوات من الاعتزال.

وجاء في منشور حلا شيحة: “انا اتفاجأت جداً بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي ايام ذي الحجة ايام مباركة وخصوصاً بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه”.

وأضافت الفنانة المصرية: “وتفاجأت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه سيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأكد لي أنه سوف يحترم رغبتي. احنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم ولن ننجح انا عارفة ومتاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح”.

وأردفت موضحة: “بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وانا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي .. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل وبننسى .. انا مش حتكسف من حد انا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وانا غلطت وبصلح واهم حاجة ان ربنا يرضى عني لان في الاخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا اغلبنا ناسينها الا القليلين منا”.

واستطردت في منشورها قائلة: “الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة افكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه انا مش بتمنى أموت وأنا مطرب انا دايما خايف من كده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا شوفه تاني يمكن يفكرك ان جواك اكيد في صراع وانا وكلنا كلنا بنغلط بس المهم في الاخر نتدارك الغلط و نصلح .{إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ یُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَیِّـَٔاتِهِمۡ حَسَنَـٰتࣲۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا}.. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.

أما الجمهور الذي اعتبر أن حلا شيحة متناقضة وتعاني من مشاكل، حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “هو انت مش بتعرفي ربنا غير بجوازه ولو انفصلتي لا قدر الله هترجعي منهم دلوقتي ربنا يهدينا جميعا” وقال أخر: “اولا ربنا يهديكي ثانيا انت عملتي الفيلم بإرادتك وهما مالهومش ذنب يلغو مشاهد عشان انتي تبتي بعد الفيلم ما تعرض”.

يُشار إلى أن الفنانة حلا شيحة، كانت قد أعلنت رغبتها باعتزال الفن من جديد، بعد زواجها من معز مسعود، بالرغم من عودتها القصيرة له، وفاجأت الجمهور وزملاءها في الفن بهذا الخبر، كما أنها ألغت متابعة عدد من النجوم، من بينهم تامر حسني، ومحمد رمضان، الذي شاركت معه في مسلسل زلزال.