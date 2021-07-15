أحمد فهمي: غيرت جلدي في «العارف»

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

احتفل الفنان أحمد فهمي، بالعرض الخاص لفيلم "العارف"، المشارك في بطولته بجانب النجم أحمد عز، وذلك بإحدى سينمات المولات الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.



وقال أحمد فهمي في تصريحات صحفيه: "أنا غيرت جلدي في فيلم العارف، وهو عمل مهم بالنسبالي، وأقدم من خلاله دور باسم راضي، وسعيد جداً بالتعاون مع أحمد عز".

وتحدث أحمد فهمي، عن الصعوبات التي واجهته في العمل، وقال: "التصوير استمر لفترة طويلة وكان بين عدد من الدول والعمل على الشخصية كان صعب".

وحضر العرض الخاص مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم فهمي وأحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهني ومصطفى خاطر ومحمد أنور والكاتب أحمد مراد.

فيلم "العارف"، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون.